В Іраці далі зростає число жертв під час антиурядових протестів

В Іраці ще принаймні шість людей загинули під час антиурядових протестів, і загальне число жертв за два дні, від 25 жовтня, зросло до принаймні 48, повідомляють правозахисники.

Троє були вбиті у столиці Багдаді і ще троє в місті Насірія на півдні країни.

У Багдаді демонстранти зібралися на центральній площі Тахрір, де й загинули три людини, повідомив Алі Баяті з Іракської комісії з прав людини.

А загиблих у Насірії застрелили, коли вони намагалися підпалити будинок місцевого посадовця, повідомило джерело в поліції Агентству «Франс-прес».

Раніше стали відомі подробиці загибелі ще 12 людей на півдні країни 25 жовтня: демонстранти згоріли в пожежі в будівлі місцевого впливового ополчення, який вони ж самі й підпалили.

Нинішні протести спалахнули 25 жовтня і продовжилися 26-го як реакція на жорстоке придушення владою низки інших, не пов’язаних між собою спонтанних акцій протесту по всій країні впродовж попереднього місяця. За той час у перебігу протестів проти корупції, безробіття чи відсутності елементарних державних і громадських послуг були вбиті майже 200 людей.

Іракські військові визнали, що застосували проти демонстрантів «надмірну силу», і заявили, що «почали притягати до відповідальності командирів, які здійснили ці неправильні дії».

Остання хвиля протестів стала найбільш смертоносною від часу, як у 2017 року в Іраці оголосили про поразку екстремістського угруповання «Ісламська держава». Її розглядають як перший значний виклик, що постав перед урядом прем’єр-міністра Аділя Абдель-Магді, який прийшов до влади майже рік тому.