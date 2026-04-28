Міністр закордонних справ Ірану подякував Росії за «солідарність»

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі висловив вдячність Росії за її «підтримку» й «солідарність» під час конфлікту з Ізраїлем і США та в умовах загострення напруженості на Близькому Сході.

27 квітня Аракчі зустрівся на переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним й іншими високопосадовцями в Санкт-Петербурзі.

«Радий співпрацювати з Росією на найвищому рівні в той час, як регіон переживає значні зміни, – написав він у соцмережі X вночі проти 28 квітня. – Останні події засвідчили глибину й міцність нашого стратегічного партнерства. У міру того, як наші відносини продовжують розвиватися, ми вдячні за солідарність і вітаємо підтримку Росії в дипломатії».

Путін висловив рішучу підтримку Тегерану в його конфлікті зі Сполученими Штатами й Ізраїлем, вітаючи міністра закордонних справ Ірану на переговорах у Санкт-Петербурзі 27 квітня.

«Ми бачимо, як мужньо та героїчно іранський народ бореться за свою незалежність, за свій суверенітет», – сказав Путін після зустрічі з головним дипломатом Ірану.

Аракчі прибув до Росії після зустрічей у Пакистані й Омані, заявивши, що «надмірні» вимоги США винні в провалі переговорів між Вашингтоном і Тегераном. Він також сказав, що Іран розглядає нові пропозиції США.

Президент США Дональд Трамп заявив Fox News, що Іран «може зателефонувати», якщо хоче поговорити, але додав: «Вони знають, що має бути в угоді. Це дуже просто: вони не можуть мати ядерної зброї; інакше немає причин зустрічатися».

Іран послідовно заперечує бажання розробляти ядерну зброю, водночас опираючись вимогам погодитися не збагачувати уран вище від рівня, необхідного для цивільних ядерних цілей.