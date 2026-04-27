Путін розповів Арагчі, що РФ «робитиме все» для миру на Близькому Сході

Президент РФ Володимир Путін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі у Президентській бібліотеці в Петербурзі 27 квітня, повідомляє «Інтерфакс».

Під час відкритої частини переговорів Путін заявив, що Росія «робитиме все», щоб мир на Близькому Сході був досягнутий якнайшвидше.

Арагчі відзначив, що для Ірану відносини з Росією – це «стратегічне партнерство на найвищому рівні».

Відкрита частина переговорів тривала трохи більш як п’ять хвилин. Самі переговори тривали півтори години.

Аббас Арагчі – один із ключових учасників переговорів про врегулювання війни зі США. Наразі переговори сторін перервані. Тегеран називає умовою відновлення діалогу припинення блокади іранських портів із боку Сполучених Штатів.