Влада Ірану блокує месенджер Signal – аналітики

Іран, ймовірно, блокує приватний зашифрований месенджер Signal – про це свідчать дані аналітичного щомісячного видання Peivast, оприлюднені 25 січня.

Раніше цього ж дня на блокування месенджера вказала Відкрита обсерваторія втручання в роботу мереж (OONI).

«Сьогодні Іран, схоже, почав блокувати застосунок Signal», – йдеться в повідомленні організації.

14 січня Signal зник з локальних платформ для застосунків після того, як фільтраційний комітет Ірану, за повідомленнями, визнав його таким, що поширює «злочинний вміст».

Влада не оприлюднювала офіційних коментарів про рішення заблокувати Signal.

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Чимало іранців почали користуватися цим месенджером останніми днями після повідомлень про оновлення політики приватності WhatsApp, після якого дані користувачів цього додатку опиняться в розпорядженні компанії Facebook.

У 2019 році Іран заблокував Телеграм, який використовувало близько половини 81-мільйонного населення країни, пояснивши це міркуваннями національної безпеки. Влада країни блокує десятки тисяч вебсайтів, в тому числі сайти новинних видань та соцмереж. Громадяни країн отримують доступ до них завдяки застосункам для обходу блокування.