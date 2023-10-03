Правозахисники: 16-річна дівчина перебуває в комі після затримання поліцією моралі в Тегерані

Правозахисна група Hengaw повідомила 3 жовтня, що іранська дівчина-підліток перебуває в комі в лікарні і під посиленою охороною після нападу в метро в Тегерані.

Правозахисники кажуть, що Арміта Гараванд зазнала серйозних поранень після того, як її затримали агенти так званої поліції моралі.

Влада Ірану заперечує причетність сил безпеки і заявляє, що дівчина знепритомніла через низький тиск, пише агентство AFP.

Повідомлення з’явилося в той час, як минулого місяця виповнився рік від дня смерті в Ірані 22-річної Махси Аміні. У вересні минулого року її затримала поліція моралі за обвинуваченням у неправильному носінні хіджабу. З поліцейської дільниці Аміні відвезли до лікарні, де вона за кілька днів померла. Учасники протестів, які спалахнули після цього, вважають, що причиною її смерті стало побиття співробітниками силових структур.

Під час акцій непокори люди виступали з гаслами проти поліцейського насильства, проти боротьби іранської влади з інакодумством, за демократизацію країни і за повалення аятоли Алі Хаменеї.

Протести жорстоко придушувалися. За даними правозахисників, за час масових акцій понад 600 демонстрантів було вбито, близько 20 тисяч людей ув’язнили. Також були страти. З початку 2023 року в Ірані було страчено 423 особи, хоча припускається, що фактична цифра може бути значно вищою. Рівень страт в Ірані різко зріс на тлі широкомасштабних протестів після смерті Махси Аміні.