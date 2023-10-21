Іран експортуватиме автомобілі до Росії та Білорусі – міністр

Влада Ірану підписала контракти на експорт автомобілів до Росії та Білорусі, повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану з питань економічної дипломатії Мехді Сафарі, пише видання Tasnim.

Під час виступу на церемонії, присвяченій Національному дню експорту, Мехді Сафарі заявив, що «сприяння торгівлі з сусідніми державами, а також країнами Африки, Латинської Америки та Східної Азії є основною політикою нинішньої адміністрації».

Він розповів про експорт технічних та інженерних послуг наукових компаній і додав, що наразі «реалізуються проєкти щодо експорту наукомісткої продукції на суму від 300 до 400 мільйонів доларів США».

За його словами, «Іраном докладаються зусилля для експорту автомобілів вітчизняного виробництва до цільових країн, включаючи Росію та Білорусь, і що країна уклала дуже хороші контракти з іншими країнами в цій галузі».

Сафарі додав, що «вступ Ірану до ШОС і БРІКС відкрив нові можливості для експорту продукції до цих країн».

18 жовтня Росія та Іран нагадали про закінчення запровадженого в 2015 році ракетного ембарго Ради безпеки ООН проти Тегерана. Це ембарго забороняло продавати Ірану ракетні технології та купувати у нього балістичні ракети.

Ембарго запроваджувалося для реалізації ядерної угоди з Тегераном. Іран обіцяв відмовитися від ядерної програми в обмін на відмову від широкого списку санкцій проти країни. У 2018 році з угоди вийшли Сполучені Штати. Влада Ізраїлю заявляла з посиланням на дані своєї розвідки, що Тегеран не зупинив розробку ядерної зброї.

Зняття санкцій ООН відкриває для Москви можливість відкрито купувати в Ірані балістичні ракети та надавати йому ракетні технології. Раніше про такі ризики попереджали розвідки західних країн.