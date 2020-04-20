Карантин в Ірані: влада відкриває торговельні центри та міжміські дороги

Влада в Ірані продовжує послаблювати карантинні обмеження та відкриває міжміські дороги й торговельні центри, попри високий рівень захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.

Серед об’єктів, які відновлюють роботу, – масштабний Тегеранський базар. Водночас ресторани та спортивні зали залишаються зачиненими. Так само не працюють мечеті та релігійні святині, оскільки влада дійшла висновку, що вони зіграли важливу роль у поширенні коронавірусу.

Іран намагається відновити економіку країни, яка падає через карантин та міжнародні санкції.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, в Ірані виявили понад 83,5 тисячі випадків COVID-19. Більш ніж 5 200 людей померли. Водночас в іранському парламенті вважають, що кількість смертей може бути десь удвічі більшою, а загальна кількість випадків COVID-19 – суттєво занижена.