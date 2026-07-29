Китай відправить Ірану переносні ракетні комплекси – Reuters

Іран очікує отримати першу партію до 400 переносних ракетних комплексів ППО китайського виробництва протягом наступних кількох тижнів, повідомляє Reuters.

Посилаючись на три поінформовані джерела, агентство пише, що контракт вартістю від 60 до 70 мільйонів доларів включає закупівлю до 400 систем QW-12 і FN-16 і є частиною зусиль Тегерана щодо посилення своєї протиповітряної оборони після війни зі Сполученими Штатами й Ізраїлем.

Контракт підписали з гонконгською компанією Zhongqing Baoshang International Investment, яка виступила посередником між іранською стороною і китайським постачальником, повідомили джерела.

Згідно з планом, узгодженим сторонами, вантаж спочатку буде доставлений повітряним шляхом з Урумчі на заході Китаю, а потім через Пакистан до Ірану. Джерела не уточнили, чи буде передача з Пакистану до Ірану здійснюватися повітряним чи наземним шляхом.

Міністерство закордонних справ Китаю назвало повідомлення «абсолютно безпідставним», а військові Пакистану заперечили будь-яку причетність до передачі обладнання Ірану.

Іранські офіційні особи поки що не коментували ситуацію.

24 липня президент США Дональд Трамп заявив, що «було б дуже погано» для Росії й Китаю, якби вони постачали зброю Ірану, але додав, що лідери обох країн запевнили його, що цього не станеться.

«Лідер Китаю Сі під час нашої нещодавньої зустрічі в Пекіні сказав мені, що він за жодних обставин не надаватиме й не продаватиме зброю Ісламській Республіці Іран, і це стосується також китайських компаній», – написав Трамп 24 липня у дописі в Truth Social.