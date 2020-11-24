Іран може закласти в проєкті бюджету виплати родинам загиблих у катастрофі літака МАУ – Єнін

Іран розглядає можливість закласти в проєкті бюджету на наступний рік виплату компенсацій родинам жертв авіакатастрофи українського літака, збитого в Ірані на початку року, повідомив заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговорників із Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін.

Точна сума компенсацій наразі невідома, сказав Єнін у коментарі Радіо Свобода.

«Наразі офіційні джерела з боку Ірану не підтверджують точної інформації стосовно можливої суми асигнувань у наступному бюджеті. Ми можемо вітати те, що іранська сторона може закласти відповідні видатки у свій бюджет, водночас говорити про суму асигнувань ми зможемо лише по факту ухвалення відповідного бюджету», – сказав заступник міністра закордонних справ.

Він нагадав, що під час минулого раунду переговорів іранська сторона висловила готовність виплатити компенсацію всім родинам загиблих незалежно від їхнього громадянства.

«Крім того, до сьогоднішнього моменту сторони не розпочали обговорення питання рівня компенсації. Українська сторона виходить із того, що спочатку ми маємо розібратися з причинами трагедії, подивитися, наскільки незалежним і неупередженим є технічне розслідування, кримінальне розслідування… І в залежності від рівня співпраці з іранської сторони визначатиметься і рівень компенсацій, про які ми будемо спілкуватися з іранською стороною під час наступних раундів переговорів», – сказав Єнін.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.

30 липня в Києві за участі іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752.