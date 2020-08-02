Іран повідомив про найбільшу кількість виявлених хворих на COVID-19 за майже місяць

В Ірані, який мав один із найвищих рівнів захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, зареєстрували найвищу кількість підтверджених випадків за майже місяць, повідомили іранські чиновники 2 серпня. Про це повідомляє інформаційна агенція AFP.

Агенція цитує речницю Міністерства охорони здоров’я Сіму Садат, яка стверджує, що за попередню добу виявили 2 685 хворих на COVID-19. Це найвищий рівень з 8 липня.

Садат назвала епідеміологічну ситуацію «тривожною» в 25 з 31 провінцій Ірану.

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Попри тривожну тенденцію, фондова біржа Ірану вперше за свою історію 2 серпня перетнула позначку в 2 мільйони, повідомляють місцеві медіа. Аналітики застерігають, що зростання ризиків на Фондовій біржі Тегерану робить інвесторів вразливими до загроз ринкової бульбашки. Ситуацію ускладнює падіння економічних показників, валютні негаразди через пандемію коронавірусу та санкції США.

Натомість духовенство Ірану закликає громадян інвестувати в місцеві цінні папери, аби підтримати економіку.

Іран зараз посідає дев’яте місце в рейтингу країн за рівнем захворюваності, 10-те – за рівнем смертності. Наразі в цій країні на коронавірусну хворобу захворіли понад 306 тисяч людей, з них 17 тисяч померли.