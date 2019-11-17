Тисячу людей арештували в Ірані через протести – місцеві ЗМІ

В Ірані у зв’язку з протестами проти росту цін на бензин і обмеження продажу пального заарештовані тисяча людей, повідомляє напівофіційне агентство новин Fars.

Мітинги в Ірані почалися 15 листопада відразу в декількох містах. За останніми даними, демонстрації охопили близько 50 міст.

На тлі масових протестів заблокований інтернет на значній території країни, повідомляє незалежна неурядова організація, яка моніторить доступ до інтернету у світі.

За повідомленнями, внаслідок сутичок із поліцією загинула щонайменше одна людина – це підтвердив губернатор провінції Сірджан. Є непідтверджені повідомлення про загибель іще чотирьох людей в інших містах – Бехбахані, Ісфахані й Марівані.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї 17 листопада підтримав рішення уряду підвищити ціни на бензин і розкритикував протестувальників.

Нинішні демонстрації спалахнули після того, як уряд заявив, що почне обмежувати продаж пального в одні руки і підвищувати ціни через те, що економіка країни потерпає від санкцій США.