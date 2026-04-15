Трамп заявив, що не планує продовжувати перемир’я з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує продовжувати двотижневе перемир’я з Іраном.

«Все може закінчитися по-різному, але я вважаю, що угода є кращим варіантом, оскільки тоді вони зможуть відбудуватися», – сказав Трамп у інтерв’ю кореспонденту ABC News пізно ввечері 14 квітня.

7 квітня сторони досягли угоди про припинення війни, щоб мати можливість провести мирні переговори, які відбулися в Ісламабаді на вихідних.

Переговори 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни, яка розпочалася 28 лютого з повітряних ударів США та Ізраїлю по Ірану. Команду США очолював віцепрезидент Джей Ді Венс, який заявив, що ядерні амбіції Ірану були однією з головних перешкод.

Іранські чиновники дали зрозуміти, що можуть бути відкриті до майбутніх переговорів, але поклали провину за зрив переговорів на американців.

Раніше 14 квітня Трамп припустив, що новий раунд переговорів з Іраном може поновитися за день-два.