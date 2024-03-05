Кількість страт в Ірані минулого року була найвищою з 2015 року – правозахисники

Минулого року в Ірані стратили щонайменше 834 людини, що на 43 відсотки більше, ніж у 2022 році – йдеться у спільній доповіді Іранської правозахисної групи (IHR) і паризької організації «Разом проти смертної кари», у той час, як іранська влада продовжує нарощувати застосування смертної кари за злочини, пов’язані з наркотиками.

У щорічному звіті, опублікованому 5 березня, правозахисники заявили, що приблизно 85 відсотків усіх страт влада не оголошувала, тобто фактична їхня кількість, ймовірно, є набагато більшою, оскільки десятки випадків не включені до списку «через відсутність достатніх деталей або неможливість підтвердити випадки з двох різних джерел».

«Нагнітання страху в суспільстві є єдиним способом режиму утримати владу, а смертна кара є його найважливішим інструментом», – заявив директор IHR Махмуд Амірі-Могаддам.

За даними правозахисних груп, Іран займає друге місце за кількістю страт, поступаючись лише Китаю. Звіт також показав, що, за винятком Китаю, де, за словами правозахисних груп, неможливо отримати точні дані, Іран стратив більше жінок – 22 – ніж будь-яка інша країна світу.