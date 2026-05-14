Іран здійснив майже 30 політичних страт від початку війни зі США й Ізраїлем

Іран стратив ще двох чоловіків на тлі прискореної кампанії політичних страт після початку війни зі Сполученими Штатами й Ізраїлем.

Як повідомляє Іранська служба Радіо Свобода, Ехсан Афраштех, спеціаліст із кібербезпеки і мереж, був повішений за звинуваченням у шпигунстві на користь Ізраїлю на початку дня 13 травня. Пізно ввечері Мохаммад Аббасі, який брав участь у масових протестах у січні, був страчений у в’язниці «Гезель Хесар» за звинуваченням у вбивстві співробітника служби безпеки в Маларді, місті поблизу Тегерана.

За даними правозахисної групи HRANA, що базується в США, родину Аббасі викликали до в’язниці для побачення з ним, але завернули біля воріт. Пізніше вони по телефону дізналися про страту Аббасі.

У заяві від 14 травня організація «Моджахедін-е Халк» (MEK), іранська опозиційна група у вигнанні, яку протягом багатьох років вважали терористичною організацією Сполучені Штати і Велика Британія, заявила, що Аббасі був її членом.

Іранське інформаційне агентство Mizan, близьке до судової влади країни, не пов’язувало Аббасі з MEK і назвало його повішення «кісасом» – ісламською концепцією, що означає кару, здійснену на прохання родини жертви.

Ісламська республіка опублікувала відеозапис судового процесу, на якому Аббасі звинувачували у вбивстві співробітника сил безпеки під час піку масових протестів 8-9 січня.

У справі Афраштеха два джерела, які спілкувалися з Радіо Свобода, повідомили, що до нього під час поїздки до Туреччини звернулися представники іноземної розвідки. Він повідомив про це Міністерству розвідки Ірану перед поверненням додому, але одразу після приземлення був заарештований у міжнародному аеропорту імені Імама Хомейні й переведений до в’язниці, повідомили джерела.

HRANA раніше повідомляла, що зізнання Афраштеха під час утримання під вартою були «сфабрикованими», він відкидав звинувачення, а майно його родини вилучили, і за родичами встановили спостереження.

Правозахисні групи і джерела, близькі до родини, стверджують, що справа Афраштеха ілюструє використання Іраном примусових зізнань і судів воєнного часу для усунення уявних загроз безпеці.

Ці страти були здійснені в рамках посиленої кампанії, що триває з 18 березня – кілька тижнів по тому, як Сполучені Штати й Ізраїль розпочали удари по Ірану.

Відтоді було підтверджено щонайменше 29 політичних страт в Ірані, засуджені до яких діляться на три категорії: протестувальники, які брали участь у масових демонстраціях у січні й звинувачені у мохаребе, або «веденні війни проти Бога»; члени або ймовірні члени MEK, засуджені за звинуваченням у збройному повстанні; і ті, хто був засуджений за шпигунство на користь ЦРУ або Моссаду, ізраїльської розвідувальної служби.

Правозахисні організації засудили судові процеси над страченими. Базований в Осло Центр із прав людини в Ірані у квітні заявив, що багато судових процесів були позначені «катуваннями, вимушеними зізнаннями і повною відсутністю належної правової процедури». Iran Human Rights Monitor, іноземна група, яка документує порушення прав людини, охарактеризувала темпи страт як «політичну чистку» в умовах воєнного часу.

Минулого місяця верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк закликав Іран «запровадити мораторій на застосування смертної кари».

Іран є одним із найбільших виконавців страт у світі, щороку там вішають сотні людей, багатьох із них за злочини, пов’язані з наркотиками, і вбивства.