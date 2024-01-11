Іранські військові захопили нафтовий танкер в Оманській затоці – торік США заарештували це судно

Група іранських військових, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції, 11 січня захопила в Оманській затоці нафтовий танкер, що йшов під прапором Маршаллових островів – про це повідомляють міжнародні медіа.

За повідомленнями, озброєні люди в масках піднялися на борт судна St. Nikolas неподалік від оманського порту Сохар, наказавши екіпажу прямувати до іранського узбережжя.

Державні медіа Ірану з посиланням на військово-морські сили країни передали, що судно заарештовано на помсту за конфіскацію Сполученими Штатами самого танкера та нафти минулого року. Іранські медіа процитували заяву військових про те, що йдеться про американське судно, хоча його власником зазначено Грецію.

Сполучені Штати засудили захоплення Іраном нафтового танкера та закликали негайно звільнити судно та його екіпаж.

Читайте також: Ігнат оцінив ризики можливого постачання балістичних ракет з Ірану до Росії

«Це незаконне захоплення комерційного судна є лише останнім кроком Ірану або за сприяння Ірану, спрямованим на перешкоджання міжнародній торгівлі», — сказав журналістам на брифінгу заступник речника Державного департаменту Ведант Патель.

Компанія Empire Navigation, яка управляє судном, повідомила, що на борту було 145 тисяч тонн нафти, а також екіпаж, що складається з 18 філіппінців та одного громадянина Греції.

Сполучені Штати конфіскували судно St Nikolas торік за перевезення підсанкційної іранської нафти, коли воно ходило під назвою Suez Rajan. Після цього кроку Тегеран попередив США, що він «не залишиться без відповіді».

Захоплення корабля St. Nikolas збігається з тижнями атак підтримуваних Іраном єменських хуситів на маршрути в Червоному морі.