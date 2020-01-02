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02 січня 2020, Київ 08:40
Новини | Міжнародні

В Ірані стався новий землетрус

Наслідки листопадового землетрусу на північному заході Ірану

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На північному сході Ірану стався новий землетрус.

Як свідчать дані на сайті Геологічної служби США, підземні поштовхи магнітудою 5,2 зафіксовані у 79 кілометрах на південний захід від міста Тайбад. Осередок землетрусу залягав на глибині в 10 кілометрів.

Наразі немає інформації про руйнування та постраждалих.

Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах.

У 2003 році землетрус магнітудою 6,6 знищив історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що пошкоджень на ядерному об’єкті не зафіксували
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