Президент Ірану назвав втрати своєї країни через санкції США

Президент Ірану Хасан Роугані назвав оцінку фінансових втрат своєї країни через санкції, запроваджені Сполученими Штатами Америки.

Як сказав він під час публічного заходу, Іран за попередні два роки втратив 200 мільярдів доларів у вигляді неотриманих зовнішніх надходжень та інвестицій.

При цьому Роугані заперечив позицію консерваторів, які стверджують, що санкції не зашкодили Іранові.

Попередніми тижнями в Ірані відбулася серія протестів: після листопадового підвищення цін на бензин мільйони людей вийшли на вулиці на демонстрації проти економічних труднощів, а також проти корупції.

США 2018 року вийшли з багатосторонньої ядерної угоди, за якою Іран погодився 2015 року обмежити свою ядерну програму в обмін на скасування пов’язаних із нею західних санкцій. Вашингтон свої санкції формально не скасував, а зупинив. Президент Дональд Трамп стверджував, ніби Іран порушує умови угоди, відтак США відновили свої санкції і запроваджують усе нові. Через це Тегеран втратив 90 відсотків свого експорту нафти, що був головним джерелом зовнішніх надходжень, його грошова одиниця різко впала, а інфляція перевищила 40 відсотків.