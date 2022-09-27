Атакували Миколаївщину. ЗСУ заявили про збиття ще трьох іранських дронів-камікадзе

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про збиття ще трьох безпілотників-камікадзе «Shahed-136».

«27 вересня, близько 8 години ранку, протиповітряною обороною Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе «Shahed-136», які атакували Миколаївщину», – повідомляють Повітряні сили у фейсбук.

У неділю, 25 вересня, українські військові заявили про збиття дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, який російські військові запустили на Миколаїв.

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13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахід-136). Безпілотник збили поблизу Куп’янська Харківської області.

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту 2000 кілометрів.