14 іранських правозахисниць закликали до відставки верховного лідера Хаменеї

14 іранських правозахисниць закликали до відставки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і до «повного перетворення», яке б дозволило ухвалити нову конституцію із гарантією рівних прав для жінок.

Активістки в заяві, опублікованій 5 серпня, зазначають, що 40 років теократичного правління призвели до «гендерного апартеїду» і «стерли» права половини населення країни.

«Кожен, хто протестував проти цієї дискримінації за ознакою статі, зазнавав образ, приниження, побиття, ув’язнення та, в деяких випадках, катувань і страт», – йдеться у повідомленні.

Активістки кажуть, що будуть наполягати на своїх вимогах ненасильницьким шляхом.

Критика Хаменеї, який має вирішальне слово у всіх державних питаннях ісламської республіки, вважається неприпустимою в Ірані.