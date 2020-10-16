Іранця засудили в США до майже двох років в’язниці за обхід санкцій

Засновника та генерального директора іранської фірми з фінансових послуг Сайеда Саджада Шахідіана засудили в США до майже двох років в’язниці за ведення бізнесу, який допомагав людям в Ірані уникати санкцій США, заявило Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

33-річний Шахідіян визнав свою провину за звинуваченням у керуванні Інтернет-компанією Payment24. За твердженням Міністерства юстиції, компанія стягувала плату за надання послуг, які дозволяли іранцям здійснювати онлайнпокупки в США.

«Шахідіан був засновником та генеральним директором фірми фінансових послуг, яка застосовувала шахрайські тактики, спрямовані на обхід санкцій США, законно запроваджених проти уряду Ірану. Такі дії є злочинними та загрожують нашим інтересам національної безпеки», – заявила федеральна прокурорка Еріка Макдональд у пресрелізі.

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Законодавство США забороняє несанкціонований американський експорт до Ірану. Міністерство юстиції заявило, що Payment24 допомагала громадянам Ірану здійснювати такі фінансові операції, в тому числі купувати комп’ютерне програмне забезпечення, ліцензії на програмне забезпечення та комп'ютерні сервери.

У червні Шахідіан визнав свою провину за пунктом змови з метою обману та вчинення злочинів проти США.

Чоловік зізнався, що використовував підроблені паспорти для створення сотень рахунків PayPal, які, як видавалося, належали людям, що живуть поза межами Ірану.

Прокурори заявили, що Шахідіан брехав американським постачальникам, незаконно перераховував кошти з Ірану та використовував підроблені паспорти та інші документи, щоб обійти санкції.

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«В Ірані завдяки своєму нелегальному бізнесу містер Шахідіан був високостатусним керівником та мільйонером. Зараз він – засуджений злочинець, який усе втратив», – сказала Макдональд.

За даними Міністерства юстиції, Pay24 мав близько 40 співробітників та офісів у Тегерані, Ширазі та Ісфахані, Іран.

Шахідіана заарештували в Лондоні 2018 року, цього року його екстрадували до США.