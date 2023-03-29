Імітував розстріл жінки в Ірпені – до суду передано справу проти військового РФ

В Офісі генпрокурора повідомили про скерування до суду обвинувального акту проти чергового військовослужбовця РФ.

«Розслідуванням встановлено, що 22 березня 2022 року військовослужбовці 31-ї окремої десантно-штурмової бригади повітрянодесантних військ ЗС РФ, перебуваючи у м. Ірпінь Бучанського району Київської області, на території житлового комплексу «Зелений будинок». Шукали патріотично налаштованих громадян України. Під час огляду мобільного телефону однієї з жінок обвинувачений виявив фото її сина, який служить у лавах ЗСУ. Після цього він направив автоматичну зброю в голову жінки та імітував розстріл, натискаючи пальцем на спусковий гачок. Такими діями обвинувачений завдав потерпілій сильних моральних та психічних страждань», – йдеться в повідомленні ОГП.

Повідомляється, що підозрюваному інкримінують статтю – порушення законів та звичаїв війни.

Київщина, була звільнена від російських військ на початку квітня минулого року.

Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів та зібрані численні свідчення про звірства військових РФ.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.