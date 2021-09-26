В Ісландії обрали перший в Європі парламент, де переважають жінки

У парламенті Ісландії за підсумками виборів, що відбулися 25 вересня, буде більше жінок, ніж чоловіків.

У 63-місний Альтинг – однопалатний парламент – були обрані 33 жінки, тобто 52% від загального числа законодавців.

Як пишуть західні новинні агенції, це найбільше серед європейських країн. В Європі Швеція і Фінляндія мають у парламенті 47% і 46% жінок відповідно.

Згідно з даними Міжпарламентського союзу, лише три інші країни – Руанда, Куба і Нікарагуа – мають більше жінок, ніж чоловіків у парламенті, тоді як Мексика та Об’єднані Арабські Емірати мають розподіл 50/50.

На відміну від низки інших країн в Ісландії немає квоти на жіноче представництво в парламенті, проте деякі партії встановлюють вимогу на певне число жінок-кандидатів.

Ісландія тривалий час перебуває на перших позиціях у світі щодо забезпечення рівності прав чоловіків і жінок і була першою країною, де жінку обрали президентом у 1980 році.

Більшість голосів на виборах до парламенту Ісландії отримала владна коаліція. До її складу входять «Ліво-зелений рух» прем’єрки Катрін Якобсдоуттір, консервативна «Партія незалежності» і право-центристська «Прогресивна партія».

Разом ці три партії здобувають 37 зі 63 місць у парламенті, порівняно з 33 місцями, що були в них до виборів. При цьому «Ліво-зелений рух» отримує всього вісім місць, на три менше, ніж на виборах 2017 року, що може поставити під питання майбутнє прем’єрство Якобсдоуттір.

Найбільше мандатів отримала «Партія незалежності» – 16.

Прогнозів щодо того, чи коаліція і далі працюватиме в такому ж складі – наразі немає.