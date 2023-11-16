Парламент Іспанії доручив Педро Санчесу сформувати уряд

В Іспанії лідер соціалістів Педро Санчес отримав підтримку більшості членів парламенту на формування нового уряду.

За кандидатуру Санчеса проголосували 179 законодавців, проти – 171.

Перемога Санчеса в парламенті має покласти край чотиримісячній політичній кризі, пише видання El Pais. У травні лідер соціалістів призначив позачергові вибори після того, як його партія програла муніципальні вибори.

Для отримання більшості голосів у парламенті Санчес мав здобути підтримку сепаратистських партій. ЗМІ зазначають, що найскладнішими були переговори з партією колишнього голови Каталонії Карлеса Пучдемона. Він вимагав амністії для осіб, які причетні до спроби проголошення незалежності Каталонії у 2017 році.

Раніше соціалісти подали законопроєкт про амністію для цих людей. В Іспанії відбулися акції противників амністії.

У червні 2017 року уряд Каталонії на чолі з Пучдемоном призначив референдум про незалежність. Він відбувся 1 жовтня, 90% тих, хто проголосував, висловилися за незалежність Каталонії.

Уряд Іспанії не визнав референдум і його результати. Пучдемон підписав декларацію про незалежність, але призупинив її дію для переговорів із Мадридом. 21 жовтня голова іспанського уряду Маріано Рахой припинив автономію Каталонії.

Пучдемон не визнав законність рішення Рахоя і виїхав до Бельгії. Наразі йому вдалося уникнути екстрадиції до Іспанії. Багато його соратників з руху за незалежність Каталонії перебувають у в’язниці.