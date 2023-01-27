Іспанія: суд санкціонував арешт чоловіка у справі про листи з вибухівкою в посольствах України та США

Суд в Іспанії постановив ув’язнити громадянина країни, підозрюваного в надсиланні листів із вибухівкою наприкінці минулого року. Адресатами були прем’єр-міністр Іспанії та посольства США та України в Мадриді. Суддя заявив 27 січня, що намір чоловіка полягав у тому, щоб створити тиск на Іспанію і домогтися припинення підтримки Україні.

Дії підозрюваного мали на меті надіслати «повідомлення про дії, здійснені людьми, пов’язаними з Росією, для придушення інтересів Іспанії та Сполучених Штатів за їхню підтримку України проти російської окупації», йдеться в ухвалі суду. Шість листів-бомб також мали на меті «змусити» Іспанію «відмовитися від підтримки України проти російської агресії», написав у рішенні слідчий суддя Хосе Луїс Калама.

Підозрюваним, заарештованим 25 січня у своєму будинку на півночі Іспанії, є 74-річний Помпейо Гонсалес Паскуаль. Він використовував російські програми обміну миттєвими повідомленнями, як-от VK, і швейцарську наскрізну систему електронної пошти, додав суддя в рішенні.

Підозрюваний відвідував російські новинні сайти, такі як Russia Today і Sputnik, а також інші сайти, присвячені зброї та хімікатам, написав суддя.

У заяві міністерства внутрішніх справ Іспанії, опублікованому 25 січня, сказано, що хоча «передбачається, що підозрюваний виготовив і відправив вибухові пристрої самостійно, поліція не виключає участі або впливу інших людей у цих подіях».

Іспанія надає гуманітарну та військову підтримку Україні після російського вторгнення. Нещодавно Іспанія заявила, що готова надати Україні свої танки Leopard у межах широкої підтримки з боку країн-союзників.