Іспанські лікарі пересадили пацієнтці обличчя жінки, яка пройшла процедуру асистованого припинення життя

Лікарня Валь д’Еброн у Барселоні провела операцію з пересадки обличчя. Вперше у світі донором стала жінка, яка заздалегідь погодилася пожертвувати своє обличчя перед процедурою асистованого припинення життя, інформує Reuters.

В операції з пересадки шкіри, м'язів, судин та нервів брали участь близько 100 фахівців, включно із психіатрами та імунологами, йдеться в заяві клініки.

Реципієнткою стала жінка на ім’я Карме – її повне ім’я не розкривається. Вона мала некроз тканин обличчя через бактеріальну інфекцію, яка розвинулася після укусу комахи на Канарських островах. Захворювання порушило її здатність говорити, їсти і бачити.

Операція відбулася ще восени 2025 року. 2 лютого Карме з’явилася на пресконференції та розповіла, що відновлення відбувається успішно. Очікується, що коли відновлення завершиться, до Карме повною мірою повернуться як життєво необхідні функції, а й міміка.

Оскільки дата смерті донора була відома заздалегідь, лікарі змогли ретельніше підготувати операцію, що значно полегшило її.

Лікарня Валь д’Еброн вважається одним зі світових лідерів у галузі трансплантації органів. Саме тут у 2010 році провели першу у світі повну пересадку обличчя.

За 2025 рік в Іспанії провели близько 6300 трансплантацій органів (найчастіше нирок). Приблизно половина операцій відбулася у Валь д’Еброн.

Асистоване припинення життя в Іспанії легалізоване 2021 року. 2024 року до цієї процедури вдалися 426 людей.