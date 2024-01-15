В Ізраїлі стався напад на перехожих – одна загибла, 17 поранених

Чоловік напав на перехожих в ізраїльському місті Раанана, за 19 кілометрів від Тель-Авіва. Як повідомили екстрені служби, він завдав своїй першій жертві кількох ножових поранень і викрав її автомобіль, а потім здійснив кілька послідовних наїздів на пішоходів. За іншою версією, нападників було двоє, вони здійснили два окремі наїзди в різних місцях.

Власниця автомобіля загинула, щонайменше 17 людей зазнали поранень, серед потерпілих є діти.

Нападник заарештований. Поліція повідомила, що це 44-річний палестинець, житель міста Хеврон на Західному березі річки Йордан, який нелегально працював в Ізраїлі. Затриманий також його родич, якого підозрюють у сприянні нападнику. Служби безпеки зʼясовують, чи був у чоловіка політичний мотив.

Спецслужби не відкидають, що нападника міг мати й інших спільників. Мер Раанани наказав закрити школи та закликав жителів не випускати дітей на вулиці, доки ситуація не зʼясується.