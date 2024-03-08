МЗС Ізраїлю попередило ізраїльтян із громадянством РФ – у Росії можуть призвати до армії

МЗС Ізраїлю оприлюднило попередження для ізраїльтян, які мають російське громадянство. У тексті йдеться, що такий громадянин «підпадає під дію законів і нормативних актів Росії, включно з рішенням щодо призову до російської армії».

«Громадянин Ізраїлю, який має російське громадянство (навіть якщо він ніколи не мав російського паспорта), повинен буде залишити Росію лише за дійсним російським проїзним документом і не зможе виїхати з Росії до отримання російського проїзного документа (внутрішнього та закордонного паспорта), процес може зайняти тривалий час. Громадян Ізраїлю, які мають російське громадянство, просять враховувати цю інформацію при плануванні поїздок і перебування на території Росії», – ідеться в повідомленні.

Наразі публічних повідомлень про мобілізацію громадян Ізраїлю до російської армії не було. Натомість із інших країн є дані про участь і навіть загибель їхніх громадян на війні проти України.

Індія заявила, що розкрила «велику мережу торгівлі людьми», учасники якої заманювали молодих чоловіків до Росії обіцянками роботи, але згодом змушували їх брати участь у війні проти України. Про це повідомило Центральне бюро розслідувань Індії (ЦБР).