Посольство Індії у РФ повідомило про загибель свого громадянина – рідні розповіли про його участь у війні проти України

Посольство Індії в Росії повідомило про загибель свого громадянина Шрі Мохаммеда Асфана. У заяві у cоцмережі Х йдеться, що він «трагічно загинув», його останки буде перевезено на батьківщину. Про обставини смерті не повідомляється.



За даними видання The Statesman, 30-річний Асфан із Телангани приїхав до Росії у грудні 2023 року. Йому обіцяли роботу помічником, проте його обманом змусили приєднатися до російської армії та відправили на кордон з Україною для участі у бойових діях.



Як пише The Hindu, хоча інформація про смерть Асфана була отримана 6 березня, неясно, коли він помер насправді. Імран, старший брат загиблого, розповів виданню, що Асфан дізнався про ймовірну роботу в Росії від ютуб-блогера Baba Vlogs. Той нібито запевнив його, що робота не пов’язана із бойовими діями.

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За словами Імрана, 13 листопада Асфана змусили підписати річну угоду російською мовою, якої він не знав. Він повірив посереднику та погодився на це. Пізніше чоловік зрозумів, що йдеться про участь у війні, проте посередник запевняв його, що не доведеться воювати.



У лютому 2024 року влада Індії повідомила, що намагається повернути додому близько 20 громадян країни, які застрягли в російській армії. AFP пише, що вони могли потрапити до Росії як «армійські помічники». За даними видання, кільком громадянам Індії нібито пропонували працювати прибиральниками зруйнованих будівель, проте після приїзду їм «видали зброю».

Раніше повідомляли, що в Україні на боці Росії за контрактом чи у складі приватних військових компаній воюють громадяни Непалу. Непальська влада заявляла, що їх близько 200, CNN називав число 15 тисяч. Після того, як щонайменше 10 непальців загинули в зоні боїв, Непал припинив видачу своїм громадянам дозволів на роботу в Росії та Україні. Катманду також вимагав від Москви припинити вербування непальців, а вже завербованих повернути додому.