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В ISW прокоментували повідомлення про звільнення одного з ватажків «ДНР» Басуріна

Про звільнення Басуріна російські військові блогери заявили 18 лютого. Офіційно російське оборонне відомство про це не повідомляло

Повідомлення про звільнення Міністерством оборони Росії так званого речника «армії «ДНР» Едуарда Басуріна в рамках реорганізації бойовиків угруповання «ДНР» під керівництвом Міноборони РФ, викликало чергову хвилю критики російських військових блогерів на адресу російського оборонного відомства, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Багато російських військових блогерів зустріли цю новину з невдоволенням, розчаруванням і обуренням, заявивши, що командири «ДНР» і «ЛНР» мають практичний досвід боротьби з Україною і кращі за «справжніх» російських командирів… Деякі військові блогери заявили, що чистка офіцерів «ДНР» і «ЛНР» призведе до погіршення морального стану російських бійців і підтримки російського військового істеблішменту. Фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що найближчим часом зустрінеться з командуванням «ДНР», щоб обговорити повідомлення про нібито звільнення Басуріна, і заявив, що ця новина, мабуть, є фейковою пропагандою, оскільки звільнення командування «ДНР» і «ЛНР» було б неприпустимим», – йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що Пригожин, ймовірно, використає цей епізод у своєму інформаційному контрнаступі проти російського Міноборони, якщо звільнення Басуріна підтвердиться.

В ISW вказують, що 1-ий і 2-ий армійські корпуси «ДНР» і «ЛНР» не є і ніколи не були професійними військовими чи навіть ефективними бойовими силами.

«Ці російські проксі-сили були неефективними при захопленні та утриманні позицій під час початкового вторгнення в Україну в 2014 році і потребували підкріплення російських військових, щоб захопити Дебальцеве в 2015 році», – кажуть аналітики.

За їхніми словами, ефективність підрозділів «ДНР» і «ЛНР» не покращилася з 2014 року, і проксі-сили продовжували бути неефективними під час нового вторгнення в Україну в 2022 році.

А реакція спільноти російських військових блогерів свідчить про те, що «ультранаціоналістична спільнота цінує ідеологічну відданість «ДНР» і «ЛНР» бренду російського націоналізму більше за військовий професіоналізм, компетентність і боєздатність», заявили в ISW.

Про звільнення Басуріна Міністерством оборони РФ російські військові блогери заявили 18 лютого. Офіційно російське відомство про це не повідомляло.

У січні міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді з реформування армії заявив, що чисельність російських військ має бути збільшена до півтора мільйона людей протягом трьох років. У рамках реформи Міноборони РФ, зокрема, планує створити «самодостатні угруповання військ (сил) на територіях нових суб’єктів Російської Федерації (очевидно йдеться про окуповані території – ред.)».

У британській розвідці заявили, що рішення Міноборони Росії про офіційне включення окупованих територій України до свого Південного військового округу свідчить про те, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповані території в свою систему.

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