В ISW прокоментували повідомлення про звільнення одного з ватажків «ДНР» Басуріна

Повідомлення про звільнення Міністерством оборони Росії так званого речника «армії «ДНР» Едуарда Басуріна в рамках реорганізації бойовиків угруповання «ДНР» під керівництвом Міноборони РФ, викликало чергову хвилю критики російських військових блогерів на адресу російського оборонного відомства, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Багато російських військових блогерів зустріли цю новину з невдоволенням, розчаруванням і обуренням, заявивши, що командири «ДНР» і «ЛНР» мають практичний досвід боротьби з Україною і кращі за «справжніх» російських командирів… Деякі військові блогери заявили, що чистка офіцерів «ДНР» і «ЛНР» призведе до погіршення морального стану російських бійців і підтримки російського військового істеблішменту. Фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що найближчим часом зустрінеться з командуванням «ДНР», щоб обговорити повідомлення про нібито звільнення Басуріна, і заявив, що ця новина, мабуть, є фейковою пропагандою, оскільки звільнення командування «ДНР» і «ЛНР» було б неприпустимим», – йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що Пригожин, ймовірно, використає цей епізод у своєму інформаційному контрнаступі проти російського Міноборони, якщо звільнення Басуріна підтвердиться.

В ISW вказують, що 1-ий і 2-ий армійські корпуси «ДНР» і «ЛНР» не є і ніколи не були професійними військовими чи навіть ефективними бойовими силами.

«Ці російські проксі-сили були неефективними при захопленні та утриманні позицій під час початкового вторгнення в Україну в 2014 році і потребували підкріплення російських військових, щоб захопити Дебальцеве в 2015 році», – кажуть аналітики.

За їхніми словами, ефективність підрозділів «ДНР» і «ЛНР» не покращилася з 2014 року, і проксі-сили продовжували бути неефективними під час нового вторгнення в Україну в 2022 році.

А реакція спільноти російських військових блогерів свідчить про те, що «ультранаціоналістична спільнота цінує ідеологічну відданість «ДНР» і «ЛНР» бренду російського націоналізму більше за військовий професіоналізм, компетентність і боєздатність», заявили в ISW.

Про звільнення Басуріна Міністерством оборони РФ російські військові блогери заявили 18 лютого. Офіційно російське відомство про це не повідомляло.

У січні міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді з реформування армії заявив, що чисельність російських військ має бути збільшена до півтора мільйона людей протягом трьох років. У рамках реформи Міноборони РФ, зокрема, планує створити «самодостатні угруповання військ (сил) на територіях нових суб’єктів Російської Федерації (очевидно йдеться про окуповані території – ред.)».

У британській розвідці заявили, що рішення Міноборони Росії про офіційне включення окупованих територій України до свого Південного військового округу свідчить про те, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповані території в свою систему.