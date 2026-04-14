ISW: стале припинення вогню між Україною та Росією потребуватиме моніторингу третьої сторони

Росія та Україна «висунули суперечливі звинувачення» в порушенні режиму припинення вогню під час Великодня, йдеться в аналізі Інституту дослідження війни від 13 квітня.

Зокрема, автори звіту вказали на те, що Генеральний штаб України зафіксував 10 721 порушень режиму тиші російськими військами за час припинення вогню. Натомість Міноборони Росії стверджує, що українські війська порушили режим припинення вогню 6 558 разів. Також російський очільник окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що Україна нібито завдала ударів по цивільній та житловій інфраструктурі в окупованих Старій Зубрівці та Залізному Порту 12 квітня.

Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 12 квітня повідомив про страту російськими військами чотирьох українських військовополонених на Харківщині та евакуаційної групи на Запоріжжі під час припинення вогню.

Як підсумували в ISW, взаємні звинувачення та продовження локальної військової активності з перших годин режиму тиші підкреслюють той факт, що припинення вогню без чітких механізмів забезпечення його виконання, надійного моніторингу та чітко визначених процесів вирішення суперечок навряд чи буде дотримане.

«Будь-яке тривале припинення бойових дій вимагатиме від обох сторін встановлення чітких умов, впровадження систем моніторингу третіх сторін та відведення військ із лінії зіткнення, щоб зменшити ризик порушень та ескалації», – резюмують автори звіту.

Вранці 13 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом доби 12 квітня, коли діяв режим припинення вогню з нагоди Великодня, на фронті зафіксували 107 бойових зіткнень. Міноборони РФ, своєю чергою, звинуватило Україну в понад 6,5 тисячах випадків порушення режиму тиші, передавало російське державне агентство ТАСС вдень 13 квітня. Незалежно перевірити ці дані неможливо.