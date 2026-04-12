Кремль: Росія продовжить бойові дії після великоднього перемир’я

Росія продовжить бойові дії проти України після закінчення великоднього перемир’я, яке було оголошено Москвою на 36 годин з 16:00 11 квітня і до кінця доби 12 квітня. Про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков.



За словами Пєскова, Росії потрібний «стійкий мир», але він «може наступити, коли ми забезпечимо наші інтереси, досягнемо тих цілей, які ставилися від початку».

Представник Кремля стверджує, що цьому заважає позиція президента України Володимира Зеленського.



Раніше Пєсков зазначав, що «розбіжності Москви і Києва з територіального питання полягають у лічених кілометрах» і пояснив, що має на увазі 17-18% (за російськими твердженнями) території Донецької області, що залишаються в руках України.

Росія давно вимагає виведення українських військ із цих районів. Це означало б перехід під юрисдикцію Москви всієї території Донбасу, включаючи стратегічно важливі укріплені райони.

Україна не погоджується на такі поступки та домагається міжнародних гарантій своєї безпеки – на випадок відновлення російської агресії.



Зеленський раніше підтримав великоднє перемир’я і запропонував продовжити його.

«Ми висунули цю пропозицію Росії, і якщо Росія знову обере війну замість миру, це ще раз продемонструє світові, і, зокрема, Сполученим Штатам, хто і чого насправді хоче», – зазначив президент України.