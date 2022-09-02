ISW: останні заяви Путіна можуть свідчити про підготовку до формування Росією нових військових сил

Експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) заявляють, що останні заяви російського президента Володимира Путіна можуть свідчити про підготовку до формування нових військових сил восени та взимку цього року.



«Повторне твердження Путіним про «антиросійське» утворення, яке має бути розгромлено військовим шляхом, щоб захистити Росію, підтверджує його максималістські наміри щодо України та, ймовірно, має на меті створити інформаційні умови для заклику до подальших зусиль Росії та формування сил восени та взимку цього року», – йдеться у повідомленні інституту.



Напередодні Путін повторив свою інтерпретацію вторгнення Росії в Україну як оборонної операції. Під час зустрічі зі школярами в Калінінграді 1 вересня він заявив, що метою «спецоперації» є ліквідація «антиросійського анклаву», що формується в Україні і становить загрозу РФ.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, яке вона називає «спеціальною операцію» задля «демілітаризації і денацифікації».

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

А наприкінці червня президент Росії Володимир Путін заявив, що метою «спецоперації» є захоплення Донбасу і створення «умов безпеки Росії». Про південь України він вже не згадував.