В Італії через недостатнє фінансування освіти профільний міністр подав у відставку

Міністр освіти Італії Лоренцо Фіорамонті подав у відставку через відсутність фінансування з боку уряду. У коментарі агенції Reuters 25 грудня чиновник сказав, що написав відповідну заяву прем’єр-міністру двома днями раніше.

Фіорамонті просив в уряду додатково 3 мільярди євро для поліпшення діяльності шкіл та університетів Італії. Коли кошти, про які він просив, не були враховані у схваленому 23 грудня бюджеті на наступний рік, міністр освіти вирішив звільнитися.

Фіорамонті пропонував, зокрема збільшити податки на авіаквитки, пластикові та солодкі продукти для збору коштів на освіту. Критики його ідей стверджували, що італійці і так перевантажені податками.

Лоренцо Фіорамонті також є прихильником так званої «зеленої політики». Він хотів зробити Італію першою країною, яка зробить вивчення зміни клімату та сталого розвитку обов’язковим для школярів.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Італія витрачає на освіту найменше серед 32 країн. Італія витрачає 3,6% валового внутрішнього продукту на початкову і вищу освіту, в той час як середній показник по ОЕСР – 5%.