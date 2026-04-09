В Івано-Франківську вихідця з Криму ув’язнили за участь у війні проти України

В Івано-Франківську до 15 років позбавлення волі засудили уродженця окупованого Криму, який брав участь у бойових діях у складі армії РФ на території Донецької області та потрапив до українського полону в 2025 році. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду, на який звернув увагу проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Засуджений, ім’я якого не називають, родом із села Холмівка Бахчисарайського району та є громадянином України.

«Не пізніше вересня 2025 року, перебуваючи на території РФ, будучи прихильником збройної агресії Росії проти України, (засуджений – ред.) вирішив добровільно вступити в збройні формування держави-агресора і надавати їм допомогу у веденні бойових дій проти ЗСУ», – йдеться в матеріалах справи.





У період з 23 вересня по 8 жовтня 2025 року, за висновком суду, чоловік брав участь у бойових діях на боці Росії у Новоселівці та Дробишевому Донецької області. 8 жовтня 2025 року військові Збройних сил України взяли його в полон у лісопосадці Донецької області.

У суді обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що отримував заробітну плату за участь у бойових діях на боці РФ. Також він заявив, що «зрозумів хибність своїх дій».

Суд виніс вирок за статтями про державну зраду та колабораціонізм.

У грудні 2025 року виконувач обов’язків керівника прокуратури АР Крим та міста Севастополя Віталій Секретар розповів, що з 2022 року українські прокурори притягнули до відповідальності 458 людей з анексованого Криму за звинуваченнями в колабораціонізмі, допомозі РФ та пропаганді.

