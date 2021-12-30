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ОГП підтвердив наявність проваджень проти 9 можливих причетних до діяльності «Ізоляції»

Офіс генерального прокурора підтвердив наявність кримінальних проваджень проти дев’ятьох із десяти можливих причетних до діяльності тюрми «Ізоляція» в окупованому Донецьку, які фігурують у матеріалі Радіо Свобода. Про це Офіс повідомив у відповідь на інформаційний запит. Ідеться про:

  • Орлянського Антона Михайловича, 1985 р.н.,
  • Гайдука Гліба Владиславовича 1992 р.н.,
  • Гавшина Павла Олександровича 1980 р.н.,
  • Артемова Михайла Володимировича 1990 р.н.,
  • Бредіхіна Андрія Васильовича 1970 р.н.,
  • Кулініча Михайла Володимировича 1997 р.н.,
  • Єрьомічева Руслана Володимировича 1979 р.н.,
  • Бутенка Володимира Володимировича 1980 р.н.
  • Кривоноса Юрія Сергійовича 1978 р.н.

Останні троє, за даними розслідувачів Bellingcat, мають російські паспорти.

«В одному із кримінальних проваджень, досудове розслідування в якому закінчено, останнім п’яти особам із наведеного у Вашому запиті переліку, повідомлено про підозру в участі у складі терористичної організації «ДНР», участі у не передбачених законом збройних формуваннях, жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням, які незаконно утримувалися у будівлі ПрАТ «Ізоляція»… Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті. Особі, зазначеній третьою у списку Вашого запиту, про підозру не повідомляли», – зазначає Офіс генпрокурора.

«Решті осіб з переліку повідомлено про підозру в участі у складі терористичної організації «ДНР», участі у не передбачених законом збройних формуваннях та жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням, які незаконно утримувалися у будівлі ПрАТ «Ізоляція», тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України. Наразі досудове розслідування зупинене у зв’язку із розшуком підозрюваних», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

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Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, які поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там. В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці.

В’язнями тюрми «Ізоляція» були, зокрема, вчений Ігор Козловський і журналіст Станіслав Асєєв.

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