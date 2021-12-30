ОГП підтвердив наявність проваджень проти 9 можливих причетних до діяльності «Ізоляції»

Офіс генерального прокурора підтвердив наявність кримінальних проваджень проти дев’ятьох із десяти можливих причетних до діяльності тюрми «Ізоляція» в окупованому Донецьку, які фігурують у матеріалі Радіо Свобода. Про це Офіс повідомив у відповідь на інформаційний запит. Ідеться про:

Орлянського Антона Михайловича, 1985 р.н.,

Гайдука Гліба Владиславовича 1992 р.н.,

Гавшина Павла Олександровича 1980 р.н.,

Артемова Михайла Володимировича 1990 р.н.,

Бредіхіна Андрія Васильовича 1970 р.н.,

Кулініча Михайла Володимировича 1997 р.н.,

Єрьомічева Руслана Володимировича 1979 р.н.,

Бутенка Володимира Володимировича 1980 р.н.

Кривоноса Юрія Сергійовича 1978 р.н.

Останні троє, за даними розслідувачів Bellingcat, мають російські паспорти.

«В одному із кримінальних проваджень, досудове розслідування в якому закінчено, останнім п’яти особам із наведеного у Вашому запиті переліку, повідомлено про підозру в участі у складі терористичної організації «ДНР», участі у не передбачених законом збройних формуваннях, жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням, які незаконно утримувалися у будівлі ПрАТ «Ізоляція»… Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні скеровано до суду для розгляду по суті. Особі, зазначеній третьою у списку Вашого запиту, про підозру не повідомляли», – зазначає Офіс генпрокурора.

«Решті осіб з переліку повідомлено про підозру в участі у складі терористичної організації «ДНР», участі у не передбачених законом збройних формуваннях та жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням, які незаконно утримувалися у будівлі ПрАТ «Ізоляція», тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України. Наразі досудове розслідування зупинене у зв’язку із розшуком підозрюваних», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

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Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, які поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там. В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці.

В’язнями тюрми «Ізоляція» були, зокрема, вчений Ігор Козловський і журналіст Станіслав Асєєв.