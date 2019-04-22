Верхня палата парламенту Росії схвалила законопроект про ізоляцію Рунету

Рада федерації Росії схвалила законопроект про «суверенний інтернет», автори якого пропонують створити технічну можливість російському сегменту мережі працювати автономно від світового інтернету.

Початок засідання верхньої палати російського парламенту затримали через те, що в залі вимкнулася електрика і зник інтернет.

Законопроект про «гарантування безпечного і сталого функціонування» інтернету в Росії Держдума (нижня палата парламенту) ухвалила 16 квітня. За планами, він повинен вступити в силу в листопаді цього року – за винятком положень про криптографічний захист інформації, а також національну систему доменних імен, які вступлять в силу з 1 січня 2021 року.

Тепер документ має підписати президент Росії Володимир Путін.

Координувати виконання закону повинен Роскомнагляд, а затверджувати порядок установки й експлуатації захисних засобів в мережі оператора – уряд Росії.

У Держдумі Росії заявляють, що законопроект підготовлений «з урахуванням агресивного характеру ухваленої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США».

Критики законопроекту побоюються, що автономна мережа створить можливості для тотальної цензури в інтернеті. У кількох містах Росії відбулися акції за свободу інтернету.