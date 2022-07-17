Влада РФ профінансувала антиукраїнські демонстрації в Ізраїлі – посольство

Влада Росії профінасувала нещодавні антиукраїнські мітинги в декількох містах Ізраїлю, йдеться у заяві посольства України в Ізраїлі.

«Російська агресія проти України поширюється і на Ізраїль. Останнім часом, поряд з помітною пропагандистською атакою на соціальні мережі, ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, що фінансуються російським урядом. Демонстрації пройшли в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі», – йдеться у фейсбуці.

Український посол Євген Корнійчук зазначив: «Ми не шоковані чи здивовані тим, що російське фінансування спрямоване на введення в оману ізраїльської громадськості. Незважаючи на сплановані демонстрації, ми усвідомлюємо, що ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну та протистоїть жорстоким нападам Росії».

25 квітня журналіст Шимон Бріман у фейсбуці повідомляв, що біля будівлі посольства України в Ізраїлі в Тель-Авіві відбувся мітинг проросійських активістів, переважно літнього віку без російських прапорів, але з плакатами проти «українського нацизму».

Російська пропаганда, як всередині РФ, так і за кордоном, підтримує наратив Кремля про «спеціальну операцію» в Україні, яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».