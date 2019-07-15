Розгляд апеляцій на вирок Януковичу за держзраду перенесли на вересень

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляцій захисників колишнього президента Віктора Януковича на вирок йому у справі про державну зраду на 13 вересня.

Подальші слухання наразі призначені на 23 і 30 вересня, повідомив прокурор у справі Руслан Кравченко агентству «Інтерфакс-Україна».

На початку судового засідання з’ясувалося, що система авторозподілу не змогла визначити запасного суддю, через що довелося відкласти слухання, інформує агентство «УНІАН». Крім того, в суддів нині період відпусток.

Після засідання Руслан Кравченко також повідомив, що сторона обвинувачення вже подала судові свої заперечення на апеляційні скарги захисників Януковича.

Раніше захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович утік із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.

Загалом проти Януковича і його спільників в Україні розглядається ціла низка кримінальних справ, зокрема, щодо масових розстрілів на Майдані. На жодне з судових засідань він сам не прибував.