Японія заборонила експорт до Росії високотехнологічного обладнання

Японія розширила список товарів і технологій, заборонених до експорту в Росію на тлі масштабного вторгнення в Україну. До переліку внесли високотехнологічне обладнання, зокрема 3D-принтери, квантові комп’ютери і мікроскопи.

Заборона на постачання має набути чинності 20 травня, повідомили у Міністерстві економіки, торгівлі та промисловості країни.

В оновленому документі 14 позицій. Серед них:

квантові комп’ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них;

мікроскопи;

обладнання для моделювання (3D-принтери) і порошки металів, що використовуються для цього;

обладнання для виробництва органічних світлодіодів;

обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем;

обладнання для виробництва водневого палива;

вакуумні насоси;

охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, і навіть його компоненти;

пристрої числового програмного керування для верстатів;

полімери.

Масштабне вторгнення Росії в Україну викликало новий виток санкцій з боку Євросоюзу, Великої Британії, США й Канади. Японія заморозила активи 140 росіян. У чорному списку опинилися прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, його дружина Тетяна Навка та їхні діти Єлизавета та Микола. До списку також додані родичі секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева та першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

Під обмеження, запроваджені Токіо, загалом потрапили понад 200 російських компаній та організацій.