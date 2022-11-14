Крим: Зубков, який вивіз єнота з Херсона, обіцяє повернути тварину разом із віслюком

Директор парку левів «Тайган» та зоопарку «Казка», кримський бізнесмен Олег Зубков заявив, що тварин, яких вивезли з Херсона, повернуть до українського обласного центру. Про це 14 листопада повідомив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Зателефонували із Херсона. А я не знав, що в Херсоні є взагалі якийсь зоокуточок або зоопарк… Знав про Миколаївський зоопарк, часто бував там, і повз Херсон проїжджав. Але, виявляється, там є зоокуточок, де були улюблені херсонцями тварини. Дві вовчиці, ослиця Даша, а також у торговому центрі був зоокуточок, згорів… Ми негайно зібралися. Мене випустили на підписку. Ми повантажили тварин, заспокоїли, що це тимчасова евакуація. Шкодую про загибель тварин, серце розривається. Зараз вони у добрих умовах, у «Тайгані», – розповів Зубков.

Він наголосив, що вивезені з Херсона єноти перебувають «на тимчасовому утриманні».

«Я поверну їх відразу, як тільки влада Херсона дасть команду, що може їх прийняти. Ще три павичі, ще два фазани, цесарки, дві вовчиці, лама та віслюк Даша», – перерахував Зубков, додавши, що має намір повернути тварин «у повному складі».

Раніше він розповів, що тварин із херсонського зоокуточка вивезли до анексованого Росією Криму.

Херсон та частину області російські військові окупували на початку березня. 11 листопада Міністерство оборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.