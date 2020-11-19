Велика Британія планує збільшити витрати на оборону

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон підтримав програму інвестування у збройні сили країни, яка подається як наймасштабніша з часів «холодної війни». Про це повідомляє «Голос Америки».

Джонсон виклав деталі чотирирічної фінансової угоди у четвер під час віртуальної години питань до уряду. За його словами, вона «трансформує» збройні сили, розгорнувши їх до потенційних майбутніх загроз.

«З часів «холодної війни» міжнародна ситуація ніколи не була настільки небезпечною і напруженою, як зараз, і Британія повинна бути вірна нашій історії і стояти поруч з нашими союзниками», – заявив Джонсон.

Джонсон повідомив законодавцям, що збройні сили отримають 16,5 мільярда фунтів стерлінгів понад поточних планів уряду.

У рамках нових оборонних витрат зокрема буде створене нове відомство, яке займатиметься штучним інтелектом. Крім того, передбачається створення «космічного командування», здатного запустити першу британську ракету до 2022 року.

Як зазначає ВВС, прем’єр-міністр заявив депутатам, що нова угода захистить «сотні тисяч» робочих місць і створить 40 000 нових.

Лейбористи привітали збільшення витрат на оборону, але запитали, як вони будуть фінансуватися.