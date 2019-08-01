«Дякую за чотири яскравих роки»: посол Великої Британії в Києві завершує каденцію

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф звернулася до українців із нагоди завершення своєї чотирирічної каденції. У відео, яке оприлюднило посольство, Гоф українською подякувала за «чотири яскравих роки», які провела в Києві, та сказала, що пишається реформами в Україні, які підтримував Лондон.

«Британія допомагала у створенні НАБУ та Вищого Антикорупційного Суду, британські інструктори за програмою Operation ORBITAL провели для понад 13 тисяч українських військових тренінги, ми навчили англійської мови 600 нових патрульних, 2800 держслужбовців та підвищили кваліфікацію 5 тисячам українських викладачів та вчителів», – зазначила дипломатка.

Крім того, вона нагадала про допомогу Великої Британії в проектах, спрямованих на протидію домашньому насильству та розмінуванню Донбасу, а також про те, що протягом її каденції Україну понад 30 разів відвідували члени британського уряду, в тому числі міністр закордонних справ та міністр оборони.

«Але найперше, чим мені запам’ятаються Україна та Київ – це талановиті люди з гарячими серцями, які вболівають за успішну Україну. Це люди, які своїми діями роблять свою країну кращою: невтомно працюють на благо людей, виступають драйверами змін, привозять «Євробачення» до Києва, організовують класний фінал Ліги Чемпіонів, борються за інклюзію та права людини, проводять KyivPride», – йдеться в зверненні пані посла.

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Вона також пообцяла, що буде й надалі вдосконалювати свою українську мову.

Джудіт Гоф була призначена послом Об’єднаного Королівства в Україні в березні 2015 року. У квітні 2019 року стало відомо, що після завершення каденції на цій посаді її змінить Мелінда Сіммонс.