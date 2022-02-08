Ющенко закликав до «єдності навколо держави» у «важкі часи»

Третій президент України Віктор Ющенко закликав співвітчизників до єдності у «важкі часи», при цьому не згадавши про Росію як джерело небезпеки.

«Ми переживаємо сьогодні важкі часи, але я переконаний, величаві та знакові. Як ніколи раніше, сьогодні потрібна наша єдність, наша консолідованість у питанні створення сильної України. Наша сила – це єдність навколо рідної держави. Держава не будується завтра чи післязавтра – держава будується сьогодні!» – написав Ющенко у фейсбуці.

Пріоритетами він назвав безпеку і стабільність держави та захист української демократії та свободи.

«Я закликаю всіх співвітчизників до спокою та прошу все українське суспільство об’єднатися навколо національних цінностей та української державності», – наголосив третій президент.

Країни Заходу та НАТО заявляють, що Росія зосередила на кордоні з Україною понад 100 000 військовослужбовців, що може бути прелюдією до вторгнення в Україну. Росія заперечує свої плани вторгнення, але вимагає широких гарантій безпеки, зокрема заборони Україні вступати до НАТО.