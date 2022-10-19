Знову плюс один в Бериславському районі Херсонщини. ЗСУ збили російський Ка-52 – командування

На Херсонщині українські військові збили російський вертоліт Ка-52, повідомляє у фейсбуці повітряне командування «Південь».



«19 жовтня близько 10:30 в Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збито ударний вертоліт окупантів Ка-52», – йдеться у повідомленні.

Напередодні українські військові збили російський СУ-25 в Бериславському районі Херсонщини.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 жовтня Росія втратила 242 гелікоптери.

Росія не повідомляє про втрати своєї втрати техніки. 21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.