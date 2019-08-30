Представник Державного департаменту США прокоментував призначення Кабміну України

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер привітав призначення нового складу Кабінету міністрів.

«Вітаю прем’єр-міністра [Олексія] Гончарука, міністра закордонних справ [Вадима] Пристайка та увесь Кабінет. Сполучені Штати Америки підтримують вас у просуванні реформ, прагненні до миру і відновленні територіальної цілісності», – написав Волкер у Twitter.

Увечері 29 серпня Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів. Уряд очолив заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук.