Кабмін погодив призначення мера окупованого Мелітополя Федорова головою Запорізької області

Міський голова Мелітополя Іван Федоров очолив Запорізьку обласну державну адміністрацію – про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 23 січня.

«Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

Також сьогодні ж уряд звільнив з цієї ж посади Юрія Малашка.

Читайте також: Кабмін дозволив без обмежень бронювати військовозобов’язаних працівників ОПК – Мінекономіки

Малашка призначили головою Запорізької ОВА в лютому 2023 року.

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський призначив нових голів Донецької та Рівненської обласних адміністрацій.

Мелітополь перебуває під окупацією російських військ від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У березні 2022 року окупанти викрали міського голову Івана Федорова, якого згодом обміняли. З того часу Федоров перебуває на вільній території України.