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Кабмін погодив призначення мера окупованого Мелітополя Федорова головою Запорізької області

Окупанти викрали міського голову Івана Федорова на початку окупації Мелітополя, якого згодом обміняли
Окупанти викрали міського голову Івана Федорова на початку окупації Мелітополя, якого згодом обміняли

Міський голова Мелітополя Іван Федоров очолив Запорізьку обласну державну адміністрацію – про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 23 січня.

«Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

Також сьогодні ж уряд звільнив з цієї ж посади Юрія Малашка.

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Малашка призначили головою Запорізької ОВА в лютому 2023 року.

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський призначив нових голів Донецької та Рівненської обласних адміністрацій.

Мелітополь перебуває під окупацією російських військ від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У березні 2022 року окупанти викрали міського голову Івана Федорова, якого згодом обміняли. З того часу Федоров перебуває на вільній території України.

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