Кабмін дозволив виробникам «соціально важливих» товарів купувати газ дешевше

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке уможливлює зниження ціни на газ для низки виробників. Про це уряд повідомив 31 грудня.

Згідно з рішенням, ухваленим напередодні, виробники «соціально важливих продуктів» зможуть купувати газ українського видобутку за ціною, в якій максимальна націнка обмежується 25%.

Це правило не стосуватиметься газу, який постачається підприємствами «Нафтогазу» для потреб населення, теплокомуненерго, бюджетних і комунальних установ.

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«Український газ за зниженою ціною зможуть купувати виробники наступних груп товарів: хліб, борошно, молоко, олія соняшникова, яйця та м’ясо куряче. Таке рішення дозволить виробникам цих продуктів не зупиняти виробництво та не підвищувати ціни на соціально важливі продукти», – вважають в уряді.

Це рішення, як планується, діятиме до 30 квітня 2022 року.