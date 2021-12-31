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Новини | Економіка

Кабмін дозволив виробникам «соціально важливих» товарів купувати газ дешевше

Газ за зниженою ціною зможуть купувати виробники хліба, борошна, молока, соняшникової олїі, яєць та курячого м’яса

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке уможливлює зниження ціни на газ для низки виробників. Про це уряд повідомив 31 грудня.

Згідно з рішенням, ухваленим напередодні, виробники «соціально важливих продуктів» зможуть купувати газ українського видобутку за ціною, в якій максимальна націнка обмежується 25%.

Це правило не стосуватиметься газу, який постачається підприємствами «Нафтогазу» для потреб населення, теплокомуненерго, бюджетних і комунальних установ.

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«Український газ за зниженою ціною зможуть купувати виробники наступних груп товарів: хліб, борошно, молоко, олія соняшникова, яйця та м’ясо куряче. Таке рішення дозволить виробникам цих продуктів не зупиняти виробництво та не підвищувати ціни на соціально важливі продукти», – вважають в уряді.

Це рішення, як планується, діятиме до 30 квітня 2022 року.

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