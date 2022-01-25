Кабмін змінив порядок призначення голів районних держадміністрацій Києва

Кабінет міністрів змінив порядок призначення голів районних державних адміністрацій у Києві та Севастополі. Про це йдеться в постанові від 24 січня, яка передбачає зміни в порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою, президентом або урядом.

Згідно з новою редакцією документа, голову обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначає та звільняє президент за поданням Кабінету міністрів «згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України».

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«Голова районної в Автономній Республіці Крим, районної держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України відповідно до пропозицій Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим та голів обласних держадміністрацій», – також йдеться в постанові.

Улітку 2021 року після низки обшуків у комунальних підприємствах Києва і департаментах КМДА політична партія «Удар» опублікувала заяву, в якій йшлося про політичний тиск на міського голову Києва Віталія Кличка з боку Офісу президента. в ОП ці заяви заперечили.

Згодом, у жовтні 2021 року, Кличко повідомив Радіо Свобода про першу за минулий рік зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.