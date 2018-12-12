У Кабулі жертвами теракту стали 12 осіб

У Кабулі 11 грудня внаслідок вибуху автомобіля зі смертником загинули 12 осіб. Про це повідомляє місцева влада.

Теракт стався на околоці столиці Афганістану.

Заступник прес-секретаря МВС Афганістану Насрат Рахімі заявив, що метою нападу був конвой служби безпеки країни. Його жертвами стали четверо співробітників сил безпеки і вісім цивільних, в тому числі двоє жінок та двоє дітей. Поранення отримали 12 людей.

Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний ісламістський рух «Талібан».

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Урядові сили Афганістану самостійно протистоять угрупованням після виведення більшості військ НАТО у 2014 році. У країні залишається близько 16 тисяч військовослужбовців Північноатлантичного альянсу.

Як заявив у листопаді 2018 року президент Афганістану Ашраф Гані, 29 тисяч афганських поліцейських і солдатів загинули з початку 2015-го, відколи Кабул перебрав на себе основну відповідальність за безпеку країни. Протягом цього ж часу загинули 58 американців.