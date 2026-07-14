Віцепрем’єр Качка заявляє, що жодна держава ЄС не виступає проти відкриття кластерів

Жодна держава-член ЄС не виступає проти відкриття переговорних кластерів з Україною, дискусія – лише про швидкість процесу. Про це після міжурядової конференції в Брюсселі, де відкрили шостий переговорний кластер з Україною, 14 липня заявив віцепрем’єр України з євроінтеграції Тарас Качка, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Дискусія стосується лише швидкості опрацювання документів. Ми також точно знаємо, що до кінця липня ще відбудеться низка засідань Coreper та інших робочих органів, де ці питання знову розглядатимуться. Тобто робота триває. Це питання часу та швидкості проходження процедур… Тому потрібно набратися терпіння. Але жодного блокування немає», – зазначив Качка.

Профільний урядовець також зазначив, що «системна» робота з Польщею, зокрема за чутливим сільськогосподарським напрямком, триває.

«Ми не бачимо нічого негативного в тому, щоб проговорювати всі найважливіші питання. Саме так це і має відбуватися. Тому ні тактика, ні стратегія не змінюються. Від окремих заяв теж нічого не змінюється. Це системна робота, яку ми вели з усіма міністрами сільського господарства Польщі, з польським урядом і з іншими нашими сусідами», – наголосив Качка.

Український віцепрем’єр додав, що з сусідніми країнами чутливих питань – чимало: окрім аграрної галузі, це також свобода пересування осіб, інфраструктура, митні питання тощо.

«Це надзвичайно складна, комплексна робота. Саме тому вступ до Європейського Союзу є великою рамкою, своєрідною парасолькою для вирішення навіть найскладніших двосторонніх питань. Попереду буде дуже багато інтенсивної роботи. І треба розуміти, що будь-які заяви, будь-які вибори чи будь-які зміни влади – це лише один із елементів великої системної роботи. Завдання переговорів про вступ набагато масштабніше, ніж окремі тактичні питання», – резюмував Качка.

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15 червня Україна і ЄС офіційно відкрили перший переговорний кластер «Основи», що дало фактичний старт змістовному етапу їхніх переговорів про членство України в Євросоюзі. Процес зрушив із місця після майже двох років блокування колишнім прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

10 липня посли держав-членів ЄС дали добро на відкриття ще одного – шостого – переговорного кластера з Україною й Молдовою про їхнє членство в ЄС. Сьогодні, 14 липня, у Брюсселі відкривають шостий кластер з Україною.

Україна виступає нині за подальший прогрес, зокрема відкриття всіх переговорних кластерів – їх шість. В цьому її підтримує Єврокомісія, однак не всі держави-члени згодні.

Зокрема, нинішній прем’єр Угорщини Петер Мадяр, що розблокував фактичний старт переговорів з Україною, а заодно й з Молдовою, не підтримує одночасне відкриття всіх інших кластерів. Вважає це несправедливим щодо країн Західних Балкан, які роками залишаються в статусах кандидатів на вступ і очікують на прогрес у переговорному процесі.